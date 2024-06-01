Президент Украины убежден, что никакие договоренности Трампа с Путиным не остановят последнего. Зеленский считает, что в случае победы главы Кремля президент США будет выглядеть слабым.

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Намерение бывшего президента, а ныне потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну в Украине путем уступок может представлять угрозу не только для Украины, но и для авторитета США на международной арене. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Зеленский выразил уверенность, что российский президент не остановится на Украине в случае победы в войне и продолжит свои агрессивные действия. По мнению главы государства, вероятная договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным не сможет сдержать диктатора.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны от Путина, что это стоп, это все", — сказал Зеленский.

При таком сценарии украинцы с этим не смирятся. Трамп может лишить Украину поддержки, оставив ее без оружия, без которого Украина не сможет воевать.

"И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США?", — спросил риторически президент Украины.

Зеленский считает, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Это не только подорвет авторитет американского президента, но и поставит под угрозу институциональную силу Соединенных Штатов. В таком случае, другие авторитарные лидеры также активизируются, что может привести к началу третьей мировой войны.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это Третья мировая война", — заявил президент Украины.

Напомним, 4 мая The Telegraph сообщало, что 45-й президент США Дональд Трамп разработал детальный мирный план завершения войны России с Украиной. Детали этого плана он не разглашает, чтобы "сохранить рычаги влияния".

29 мая The Washington Post писало, что на одной из встреч с потенциальными донорами предвыборной кампании, Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся в Тайвань.