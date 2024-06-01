Президент України переконаний, що жодні домовленості Трампа з Путіним не зупинять останнього. Зеленський вважає, що у разі перемоги очільника Кремля президент США виглядатиме слабким.

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Намір колишнього президента, а нині потенційного кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступків може становити загрозу не тільки для України, але й для авторитету США на міжнародній арені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Зеленський висловив упевненість, що російський президент не зупиниться на Україні у разі перемоги у війні та продовжить свої агресивні дії. На думку глави держави, ймовірна домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним не зможе стримати диктатора.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що це стоп, це все", — сказав Зеленський.

За такого сценарію українці з цим не змиряться. Трамп може позбавити Україну підтримки, залишивши її без зброї, без якої Україна не зможе воювати.

"І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", — запитав риторично президент України.

Зеленський вважає, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Це не лише підірве авторитет американського президента, але й поставить під загрозу інституційну силу Сполучених Штатів. У такому випадку, інші авторитарні лідери також активізуються, що може призвести до початку третьої світової війни.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це Третя світова війна", — заявив президент України.

Нагадаємо, 4 травня The Telegraph повідомляло, що 45-й президент США Дональд Трамп розробив детальний мирний план завершення війни Росії з Україною. Деталі цього плану він не розголошує, аби "зберегти важелі впливу".

29 травня The Washington Post писало, що на одній із зустрічей з потенційними донорами передвиборчої кампанії, Трамп заявив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вдерся в Тайвань.