МИД Украины ответил Пекину на упреки об отсутствии РФ на Саммите мира в Швейцарии

Перед заявлением МИД Украины глава МИД КНР Ван И заявил, что "мирный план", который является альтернативой Саммита мира в Швейцарии и представлен Китаем и Бразилией в мае, поддержали 26 стран.

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Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира, но в то же время прилагает усилия, чтобы подорвать Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии по инициативе Украины. Так Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление главы МИД КНР Ван И об отсутствии своих представителей на Саммите мира в Швейцарии из-за того, что на конференцию не пригласили представителей России.

"Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", — говорится в сообщении.

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В МИД уточнили, что участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности.

"На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что именно Украина должна определять, каким должен быть мир.

"Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского", — подчеркнули в МИД.

Комментарий МИД Украины

Напомним, 31 мая Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне.

3 июня Financial Times обнародовала материал, в котором говорилось о том, что в Китае пытались купить для россиян технику для защиты от дронов.