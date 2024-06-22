Путину доверять нельзя: генерал США сомневается в мирном договоре между Украиной и РФ

Этот полномасштабный конфликт не имеет решения военным путем, считает Марк Милли. По мнению генерала, только Украина должна определять, когда и при каких условиях могут начаться переговоры с Кремлем.

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Война, которая продолжается в Украине, находится в тупике. Но Россия не готова к переговорам переговоры и доверять Путину нельзя, заявил во время встречи в университете Принстона, посвященной глобальным вызовам, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов генерал в отставке Марк Милли.

России не удалось достичь поставленных целей, причем российские силы понесли очень существенные потери во время полномасштабной агрессии против Украины, — подчеркнул он.

Милли отметил, что по его оценке, у этой войны нет чисто военного решения, но главе Кремля Владимиру Путину не стоит доверять.

"Маловероятно, что кому-то удастся достичь политического решения военным путем. Поэтому обе стороны должны признать это и найти альтернативный метод решения политической проблемы — переговоры. Но дело в том, что надо быть реалистами — россияне явно не готовы к переговорам. Путин — не надежный партнер для переговоров", — высказал собственное мнение Марк Милли.

Он отметил, что решение о проведении переговоров будет за Украиной, но, по его наблюдениям, официальный Киев пока также не готов к ведению переговоров с противником.

Напомним, 7 июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова вести переговоры с Украиной. Однако они должны учитывать "сегодняшние реалии".

19 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин ошибается, если думает, что сможет пережить Украину или кого-либо из ее партнеров. Помощь Киеву, по его словам, демонстрирует практические результаты, в том числе и то, что страна может отразить агрессию врага.