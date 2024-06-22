Путіну довіряти не можна: генерал США сумнівається у мирному договорі між Україною та РФ
Цей повномасштабний конфлікт не має вирішення військовим шляхом, вважає Марк Міллі. На думку генерала, лише Україна має визначати, коли та за яких умов можуть розпочатися переговори з Кремлем.
Війна, яка триває в Україні, знаходиться у глухому куті. Але Росія не готова до переговорів переговори і довіряти Путіну не можна, заявив під час зустрічі в університеті Принстона, присвяченій глобальним викликам, ексочільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал у відставці Марк Міллі.
Росії не вдалось досягти поставлених цілей, причому російські сили зазнали дуже суттєвих втрат під час повномасштабної агресії проти України, — наголосив він.
Міллі зазначив, що за його оцінкою, у цієї війни немає суто військового вирішення, але главі Кремля Володимиру Путіну не варто довіряти.
"Малоймовірно, що комусь вдасться досягти політичного вирішення військовим шляхом. Тому обидві сторони повинні визнати це і знайти альтернативний метод розв'язання політичної проблеми — переговори. Але річ у тому, що треба бути реалістами — росіяни явно не готові до переговорів. Путін — не надійний партнер для переговорів", – висловив власну думку Марк Міллі.
Він наголосив, що рішення про проведення переговорів буде за Україною, але, за його спостереженнями, офіційний Київ поки що також не готовий до ведення перемовин з супротивником.
Нагадаємо, 7 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова вести переговори з Україною. Однак вони повинні враховувати "сьогоднішні реалії".
19 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін помиляється, якщо думає, що зможе пережити Україну чи будь-кого із її партнерів. Допомога Києву, за його словами, демонструє практичні результати, зокрема й те, що країна може відбити агресію ворога.