На нардепа Тищенко надели электронный браслет (фото)

В Прокуратуре заявили, что нардепу надели браслет не сразу после избрания ему меры пресечения судом.

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Народному депутату Николаю Тищенко надели на ногу электронный браслет. Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на представителя прокуратуры.

Сообщается, что это произошло не сразу после избрания ему меры пресечения. Почему — не уточняется.

Журналисты напомнили, что Киевский Печерский районный суд 25 июня избрал меру пресечения нардепу Тищенко, которому следователи ДБР вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение 60 суток.

Тищенко надели электронный браслет

Отметим, что ранее украинский блогер и волонтер Игорь Лечен опубликовал видео, на котором нардеп после оглашения приговора суда "празднует" домашний арест в пятизвездочном отеле Hyatt Regency в центре Киева.

"Тищенко в хаятти празднует домашний арест", — написал Лечен.

Тищенко заметили в ресторане

Также сообщалось, что Николай Тищенко явился на заседание суда в брендовых вещах на сумму около 100 тысяч гривен. Так, нардеп пришел на заседание одетый в синюю футболку поло от бренда Prada, стоимость которой сейчас по скидке 454 доллара (18 160 тысяч гривен) и серых брюках. Дополнил свой образ нардеп серыми замшевыми лоферами от Loro Piana стоимость которых 59 тысяч 871 гривна.