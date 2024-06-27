"Не будем заставлять": у Байдена отреагировали на мирный план Трампа по Украине

По словам спикера Белого дома Джона Кирби, все решения о переговорах и окончании боевых действий должна принимать исключительно Украина и ее президент Владимир Зеленский. Вашингтон не собирается вмешиваться в дела других стран.

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Соединенные Штаты Америки не могут принимать никакие решения про Украину без самой Украины. В такой способ советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга прокомментировал возможный мирный план бывшего президента Дональда Трампа.

По его словам, позиция главы государства Джо Байдена остается крепкой и последовательной. Соответственно, решения о возможных мирных переговорах с Россией и об окончании войны должен принимать президент Украины Владимир Зеленский и Киев в целом.

"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", — заявил Джон Кирби.

Отдельно представитель Белого дома добавил, что для Владимира Путина и других мировых диктаторов уступки Украины могут стать "зеленым светом" и тогда мир окажется в еще большей опасности.

В связи с этим для помощи Киеву и была создана коалиция из 50 стран, которые должны поддерживать Украину в ее оборонительных возможностях. В Вашингтоне убеждены, что "чем сильнее будет позиция украинской стороны на поле боя, тем сильнее она будет непосредственно за столом переговоров".

Напомним, 25 июня в сети появились детали нового мирного планы для Украины от Дональда Трампа, который он намерен реализовать в случае победы на выборах в ноябре 2024 года. В избирательном штабе политика отметили, что завершение полномасштабного конфликта будет приоритетом для него.