Признали катастрофой: у демократов паника потому что Байден проиграл дебаты с Трампом, — СМИ

По словам журналистов, даже ближайшие сторонники Байдена признали итоги дебатов катастрофой. Правда, правила Демократической партии делают практически невозможным замену Байдена на другого кандидата на пост президента на будущих выборах.

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После дебатов президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, который снова хочет занять этот пост, в Демократической партии началась настоящая паника. Об этом пишет издание Time.

Сообщается, что даже ближайшие сторонники Байдена признали итоги дебатов катастрофой. По их мнению, глава Белого дома выглядел как 81-летний старик, который запинался, приводил невнятные аргументы, пока Трамп активно атаковал.

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По словам журналистов, после дебатов вице-президент Камала Харрис провела серию ночных передач, приложив все усилия, чтобы помешать некоторым демократам избавиться от Байдена. Также команда президента настаивала, что кандидат на самом деле абсолютно готов еще четыре года занимать должность главы США.

Однако, как сообщается, факт заключается в том, что Байден постарел. И это увидели все американцы. Так, избиратели последовательно говорили социологам, что они обеспокоены возрастом обоих кандидатов. По данным опроса Ipsos, почти две трети страны считают, что и Трамп, и Байден слишком стары для того, чтобы занимать пост президента. Еще четверть считает, что Байден слишком стар.

В материале говорится, что правила Демократической партии делают практически невозможным замену Байдена на другого кандидата на пост президента на будущих выборах.

"Дела темные. В этом нет сомнений", — процитировали журналисты неназванного демократического политика.

При этом, как пишет издание, предвыборный штаб Дональда Трампа, похоже, в восторге от того, как сложились события.

"Демократы застряли с Джо Байденом, нравится им это или нет", — говорит Алекс Брузевиц, консультант Республиканской партии, союзник Трампа.

Ранее журналисты NYT сообщали, что демократы заговорили о замене Байдена на выборах президента. Представитель штаба главы Белого дома рассказал, что человек, который был на сцене с Дональдом Трампом, вряд ли сможет победить. В то же время, с технической стороны, снятие кандидата с выборов на столь позднем этапе — сложный процесс.