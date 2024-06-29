Визнали катастрофою: у демократів паніка через те, що Байден програв дебати з Трампом, — ЗМІ

За словами журналістів, навіть найближчі прихильники Байдена визнали підсумки дебатів катастрофою. Щоправда, правила Демократичної партії унеможливлюють заміну Байдена на іншого кандидата на пост президента на майбутніх виборах.

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Після дебатів президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа, який знову хоче обійняти цю посаду, у Демократичній партії почалася справжня паніка. Про це пише видання Time.

Повідомляється, що навіть найближчі прихильники Байдена визнали підсумки дебатів катастрофою. На їхню думку, глава Білого дому мав вигляд 81-річного старого, який затинався, наводив невиразні аргументи, поки Трамп активно атакував.

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За словами журналістів, після дебатів віцепрезидентка Камала Гарріс провела серію нічних передач, доклавши всіх зусиль, щоб завадити деяким демократам позбутися Байдена. Також команда президента наполягала, що кандидат насправді абсолютно готовий ще чотири роки обіймати посаду глави США.

Однак, як повідомляється, факт полягає в тому, що Байден постарів. І це побачили всі американці. Так, виборці послідовно говорили соціологам, що вони стурбовані віком обох кандидатів. За даними опитування Ipsos, майже дві третини країни вважають, що і Трамп, і Байден занадто старі для того, щоб обіймати посаду президента. Ще чверть вважає, що Байден занадто старий.

У матеріалі йдеться про те, що правила Демократичної партії унеможливлюють заміну Байдена на іншого кандидата на пост президента на майбутніх виборах.

"Справи темні. У цьому немає сумнівів", — процитували журналісти неназваного демократичного політика.

При цьому, як пише видання, передвиборчий штаб Дональда Трампа, схоже, в захваті від того, як склалися події.

"Демократи застрягли з Джо Байденом, подобається їм це чи ні", — каже Алекс Брузевіц, консультант Республіканської партії, союзник Трампа.

Раніше журналісти NYT повідомляли, що демократи заговорили про заміну Байдена на виборах президента. Представник штабу глави Білого дому розповів, що людина, яка була на сцені з Дональдом Трампом, навряд чи зможе перемогти. Водночас, з технічного боку, зняття кандидата з виборів на такому пізньому етапі — складний процес.