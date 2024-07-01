Российская теория победы: в чем опасность затягивания войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин надеется, что ползучее наступление на фронте убедит Запад в том, что победа Киева недостижима, тогда как уступки по территориям лучше, чем поражение. Для него любая договоренность о прекращении огня является механизмом подготовки к возобновлению атаки в будущем, рассказали в ISW.

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Президент России Владимир Путин будет пытаться затягивать войну и уничтожать украинскую государственность. Во избежание вражеской "теории победы" Западу необходимо оказать поддержку Украине для проведения контрнаступления. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в отчете за 30 июня.

"Запад должен поспешить предоставить Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить теорию победы Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 30 июня заявил об обеспокоенности того, что Запад боится добиться полной победы Украины из-за страха относительно стабильности в РФ, в результате этот страх может позволить Москве продолжать захватывать как можно больше украинских территорий. Он отметил, что каждое продвижение ВС РФ укрепляет переговорную силу РФ, а Путин может это использовать в "благоприятные моменты" для достижения режима прекращения огня, что позволит оккупантам подготовиться к дальнейшей агрессии.

"Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские силы смогут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя Украине проводить успешные контрнаступательные операции и выиграть войну", — отметили аналитики.

Сейчас же россияне отдают предпочтение последовательным наступательным операциям, цель которых — постепенное тактическое достижение, а не проведению широкомасштабной наступательной операции для достижения значительных успехов с помощью быстрого темпа. Путин может рассматривать ползучее наступление как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем масштабные мобильные наступления, и, вероятно, признает, что ВС РФ придется сконцентрироваться на отдельных оперативных участках в течение многих месяцев или лет.

Затяжная война может способствовать расчетам Путина, он считает, что РФ сможет удержать любую позицию и достичь текущих заявленных территориальных целей при более длительной продолжительности войны. Кроме этого, это, по мнению аналитиков, побудит РФ четко установить новые территориальные цели, пока Силы обороны не могут ни остановить продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Президент РФ может надеяться, что ползучий российский прогресс в Украине убедит западные страны в том, что победа Киева недостижима, а уступки по территориальной целостности лучше, чем поражение.

"Сейчас Путин не желает принять ничего, кроме полной капитуляции Украины, однако, как постоянно показывают его замечания и требования, он будет рассматривать любую договоренность о прекращении огня как механизм подготовки России к восстановлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей", — пояснили в ISW.

Аналитики добавили, что пока Путин не заинтересован в прекращении огня, ведь продолжает, вероятно, считать, что может достичь своих целей силой. Тогда как любая договоренность о прекращении огня на условиях Кремля означала бы капитуляцию Украины и Запада.

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина может договориться о мире с РФ, используя ту же модель, которая была для "зернового коридора". Тогда Киев вел переговоры с ООН и Анкарой, а те с Москвой.

Кроме этого, он отметил, что реальной победой Украины в войне будет не только сатисфакция, но и гарантия того, что РФ не вернется через 20-50 лет. По его словам, Украина и Запад имеют разное понимание победы.