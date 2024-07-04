"Уже уехал": Залужный скоро начнет исполнять обязанности посла в Британии, — СМИ

На дипломатическую должность бывшего главнокомандующего ВСУ назначили в мае. После этого он проходил необходимую подготовку.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информированные источники.

9 мая этого года президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что процесс подготовки Залужного к работе послом в Великобритании уже "в конце финишной прямой".

"Этот процесс — уже в конце финишной прямой. Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — сказал тогда он.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на это место генерал-полковника Александра Сырского, который ранее руководил Сухопутными войсками.

7 марта президент согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а уже в начале мая назначил его послом.

Фокус писал о том, чем займется бывший главнокомандующий ВСУ на дипломатической работе. Никаких заявлений после своего назначения послом Украины в Великобритании Валерий Залужный не делал.