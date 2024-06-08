Залужный завершает обучение перед командировкой в Лондон, — Кулеба

Новоназначенный посол Украины в Соединенном Королевстве заканчивает дипломатическую "выучку". В МИД пожелали коллеге достойных результатов работы.

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Бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, которого назначили послом, практически завершает подготовку к началу своей дипломатической работы в Великобритании. Об этом пишет "Укринформ".

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, процесс "обучения" уже в конце финишной прямой.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что всех послов оценивают одинаково: по результатам их работы в пользу страны.

"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — отметил Кулеба.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Перед этим на президентском сайте появился указ об увольнении Залужного с военной службы "по состоянию здоровья", но с правом носить военную форму.

Посольство Украины в Великобритании оставалось без главы почти год. Предшественником Залужного на этом посту был экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года, а уволил в июле 2023-го.

Валерий Залужный не имеет дипломатического опыта. Он полностью посвятил свою профессиональную жизнь военной карьере, но в 2020 году завершил магистериум в Острожской академии по специальности "Международные отношения".

О том, что президент согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Лондоне, стало известно 7 марта. А буквально за месяц до этого, 8 февраля, президент отправил Залужного в отставку с должности главнокомандующего ВСУ, которую тот занимал два года подряд.

Объявляя о решении направить Залужного послом в Британию, президент заявил, что тот "говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом".