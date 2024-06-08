Залужний завершує навчання перед відрядженням до Лондона, — Кулеба

Новопризначений посол України у Сполученому Королівстві закінчує дипломатичний "вишкіл". У МЗС побажали колезі гідних результатів роботи.

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Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, якого призначили послом, практично завершує підготовку до початку своєї дипломатичної роботи у Великій Британії. Про це пише "Укрінформ".

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, процес "навчання" вже наприкінці фінішної прямої.

Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами їх роботи на користь країни.

"Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 9 травня підписав указ про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Великобританії. Перед цим на президентському сайті з’явився указ про звільнення Залужного з військової служби "за станом здоров’я", але з правом носити військову форму.

Посольство України в Великобританії залишалося без очільника майже рік. Попередником Залужного на цій посаді був ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року, а звільнив у липні 2023-го.

Валерій Залужний не має дипломатичного досвіду. Він повністю присвятив своє професійне життя військовій кар’єрі, але у 2020 році завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю "Міжнародні відносини".

Про те, що президент погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла в Лондоні, стало відомо 7 березня. А буквально за місяць до цього, 8 лютого, президент відправив Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ, яку той обіймав два роки поспіль.

Оголошуючи про рішення направити Залужного послом у Британію, президент заявив, що той "говорив мені саме про такий напрямок для себе — дипломатичний".