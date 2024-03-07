Залужний сам просив: Зеленський прокоментував призначення послом колишнього головкома

За словами президента України, кандидатуру Залужного він погодив сьогодні. Раніше колишній головком заявляв главі держави, що хоче працювати в дипломатичній сфері.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній головнокомандувач ЗСУ, якого він призначив послом у Великій Британії, говорив, що хоче займатися дипломатичною роботою. Про це глава держави 7 березня розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе — дипломатичний", — заявив Зеленський.

Глава держави також підтвердив, що до Британії надіслано запит на попереднє погодження кандидатури Залужного (агреман) на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві та Північній Ірландії.

"Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", — додав Зеленський.

Звільнення Залужного і нова посада

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.

Зеленський надав Валерію Залежному звання Героя України "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

7 березня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії.