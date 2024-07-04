"Вже виїхав": Залужний скоро почне виконувати обов'язки посла у Британії, — ЗМІ

На дипломатичну посаду колишнього головнокомандувача ЗСУ призначили у травні. Після цього він проходив необхідну підготовку.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне свою дипломатичну місію. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на поінформовані джерела.

9 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

На початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що процес підготовки Залужного до роботи послом у Великій Британії уже "наприкінці фінішної прямої".

"Цей процес — уже наприкінці фінішної прямої. Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — сказав тоді він.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

7 березня президент погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а вже у на початку травня призначив його послом.

Фокус писав про те, чим займеться колишній головнокомандувач ЗСУ на дипломатичній роботі. Жодних заяв після свого призначення послом України у Великобританії Валерій Залужний не робив.