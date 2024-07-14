Иностранные СМИ продолжают излагать видение американских и европейских чиновников по завершению войны в Украине. Фокус исследовал, какие мысли и призывы звучат на Западе и идет ли речь об уговорах Украины отказаться от территорий ради мира.

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Сомнение в том, что Украина может вернуть все свои территории, все чаще звучит от американских политиков. Влиятельные издания США утверждают, что Украина может победить, но вернуться к границам 1991 года — вряд ли. И вместо того, чтобы ставить себе амбициозные цели, Украина должна укреплять то, что контролирует, не позволяя продвигаться врагу дальше. Фокус разбирался, почему фактически пророссийские нарративы являются частью американского кулуарного видения мира в Украине.

От The New York Times до Bloomberg: что говорят в мире о возвращении территории Украины

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне влиятельное издание The New York Times в своем материале предположило, что Украина не вернет всю территорию, хотя может победить в войне, а РФ не способна на прорыв, но в конце концов приблизится к ЕС и НАТО.

По мнению журналистов, РФ в ближайшие месяцы вряд ли достигнет значительных территориальных достижений в Украине — ее плохо обученные силы пытаются прорвать украинскую оборону, которая сейчас усилена западными боеприпасами. Постепенный прогресс россиян замедляют прочные позиции украинцев. "Но в то же время российские войска продолжают причинять боль", — цитирует издание официальных лиц США.

В дальнейшем финансирование будет увеличиваться, отдельные страны, НАТО и ЕС будут объявлять новые планы по координации поставок оружия, усиливая обещания Киеву — "он, в конце концов, станет полноправным союзником".

"Именно последний пункт стал центром войны, важнее даже возвращения территории. В то время как украинские чиновники настаивают, что они борются за возвращение своей земли, все больше американских чиновников считают, что война взамен прежде всего касается будущего Украины в НАТО и Европейском Союзе", — говорится в материале The New York Times.

По словам авторов, хотя РФ не в состоянии захватить значительные части Украины, перспективы возвращения Киевом большей части территории от армии вторжения также уменьшаются. "Американские советники подталкивают Украину сосредоточена на развитии своей обороны и нанесении глубоких ударов в тылу России", — уточняют они и приводят экспертное мнение Эрика Чиарамелла, бывшего разведчика, а ныне научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир."За последние 18 месяцев стало ясно, что ни Россия, ни Украина не имеют возможностей существенно изменить ситуацию боевые линии", — сказал он.

А дальше — о долгосрочных инвестициях, чтобы дать Украине возможность удерживать свои позиции, истощать Россию и наносить ущерб. "Это все еще очень нестабильный сценарий", — сказал господин Чиарамелла.

К слову, Чиарамелла, прежде чем стать экспертом, работал в Белом доме во время каденции президента Барака Обамы в команде вице-президента Джо Байдена, в 2015-2016 годах, занимаясь вопросами Украины. А это значит, что он может говорить "от имени" нынешнего президента.

В конце концов The New York Times отмечает, что Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны, поэтому американские чиновники частным образом говорят, что Украине будет почти невозможно вернуть всю свою территорию, поэтому более важно настаивать на европейской интеграции, учитывая, что международные партнеры активизировались в предоставлении финансовой и военной помощи. Только американский Конгресс одобрил в мае 2024 года после месяцев споров около 61 миллиарда долларов.

Украина хочет провести второй Саммит мира, но на этот раз с участием РФ Фото: president.gov.ua

"На протяжении всей войны разведывательные службы США были гораздо более пессимистичными относительно ее перспектив, чем Пентагон, старшие офицеры которого тесно сотрудничали с украинскими военными, чтобы помочь разработать их стратегию. Но оценки в правительстве США теперь, кажется, более совпадают, когда речь идет о перспективах России на поле боя", — заключает издание.

И если The New York Times прямо не говорит о переговорах с РФ, то другое издание — Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что Украина хочет провести второй Саммит мира до президентских выборов в США, но на этот раз с участием РФ.

Bloomberg пишет, что попытка организовать встречу накануне выборов в США (они начнутся 5 ноября 2024 года) указывает на ощущение "неотложности" со стороны Украины, поскольку она предполагает возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который неоднократно хвастался, что закончит войну еще до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева.

Украина против переговоров, Россия — ищет возможность

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина не изменит стратегию, направленную на освобождение всех оккупированных РФ территорий, а с президентом РФ Владимиром Путиным не о чем говорить.

Правда, в марте 2024 года Зеленский предположил, что не все оккупированные регионы будут освобождены военным путем.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда он (Путин — ред.) потеряет все, что он захватил после 2022 года, возрастет уверенность среди тех стран, которые еще сомневаются, поддерживать ли Украину, а также он потеряет силу внутри своего государства", — сказал президент в интервью CBS News. Как только это произойдет, Путин будет готов к диалогу, а международное сообщество должно требовать освободить все украинские территории, отметил Зеленский.

Тем временем РФ пытается подтолкнуть Украину к переговорам,только в течение лета все чаще звучат заявления о перемирии с Украиной. В частности, на своей пресс-конференции 4 июля снова сказал сам Путин. В то же время, он заявил, что прекращать огонь его армия не будет. О прекращении огня в Украине просил Зеленского венгерский премьер Виктор Орбан, который, вероятно, действует в интересах не только РФ, но и Китая. После визитов в Москву и Пекин, так называемой "миротворческой миссии" Орбан подготовил отчет лидерам государств ЕС и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором отметил: Путин и лидер Китая Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года.

Украинская победа глазами американцев

США не готовы предоставить Украине средства для успешного контрнаступления. И это основная причина появления озвученных изданиями мнений о невозвращении территорий и компромиссном сценарии. Об этом говорит политолог Александр Кочетков Фокусу. "Поэтому вполне возможно, что сценарий, описанный американскими журналистами, может быть. Но чтобы достичь прекращения огня, нужно, чтобы каждая из сторон шла на уступки. Уступки для РФ — не удержание всех территорий, которые она захватила, а для Украины — оставить ей часть своих. Но обе страны настроены на полную победу", — говорит он.

Зато, по его мнению, в США понимают, что освободить Запорожскую и Херсонскую области легче, даже учитывая территорию Запорожской атомной электростанции, чем Донецкую и Луганскую, частично оккупированные с 2014 года. К тому же, получить и потом удерживать Донбасс в том виде, в котором он есть, — большая нагрузка с его разрушенными шахтами, инфраструктурой, сельским хозяйством.

"Победой в США будет считаться то, что Украина будет существовать. Наша страна в несколько раз больше, чем некоторые ядерные страны, поэтому даже с потерей территорий может двигаться в европейское сообщество. Мы сделали значительно больше, чем от нас ожидали. Как в свое время на плакатах с портретом Валерия Залужного было написано: "Стыдно уже не будет". Тяжело будет, а стыдно уже не будет. Вот получается, что в 2014 году у нас забрали только Донбасс и Крым, и то частичная наша победа. Не всегда можно выигрывать нокаутом, а это победа по очкам", — добавляет он.

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Западные политики ничем не отличаются от украинских. Они готовы идти по пути наименьшего сопротивления. Никто не хочет напрягаться. Так комментирует новости в американских медиа политолог Тарас Загородний.

"Идеальное поведение западного политика — это сочувствовать оккупированной части Украины, а желательно всей Украине, когда многие из нас попадут в концлагеря — выражать беспокойство, лить слезы, пилить международную помощь, выделенную беженцам за рубежом и торговать с РФ", — говорит он Фокусу.

Он уверен, волну подталкивания Украины к переговорам и фактически отказа от своих территорий гонит РФ и ее агенты в США. И РФ спешит с этими мирными инициативами. Причин несколько.

"Путин хочет фиксацию аннексии, повторение Чехословакии накануне Второй мировой войны", — эксперт Фото: РИА-Новости

Первая — РФ хочет избежать новых санкций и снять старые. "Мы видим сообщения из разных уголков мира, что россияне то самолеты не могут в Индонезию направить, то китайские банки ограничивают торговлю с РФ", — объясняет эксперт в комментарии Фокусу.

Во-вторых, так называемые украинские санкции — удары по российским логистическим центрам на нефтеперерабатывающим заводам в РФ — становятся более прицельными, что мешает торговле и получению валютной выручки агрессором.

В-третьих, хотя считается, что с возможным приходом к власти Трампа курс США в отношении Украины может несколько измениться, на самом деле, никто не прогнозирует, какими именно будут изменения. "Неизвестно, что будет делать сам Трамп, но он точно снимет ограничения по добыче нефти и газа на территории США, строительство новых LPG-терминалов и тд. То есть предложение нефти на мировом рынке увеличится — не будет необходимости брать российскую и иранскую нефть", — объясняет эксперт.

Действия в интересах РФ

В государственных интересах говорить: развитие Украины без освобождения территорий является неоправданным. Особенно об усилении сотрудничества с НАТО, о котором говорят американцы.

"Пока не будет границ 1991 года, никакое НАТО нам не светит. Когда начинают говорить о корейском варианте безопасности или о немецком в НАТО — это чистая манипуляция и подмена контекстов. Особенно в отношении Германии, которая смогла вступить в НАТО аж в 1955 году во время второго расширения Альянса. И это стало возможным после смерти Сталина. Он был настроен на конфронтацию с Западом, как сейчас Путин, и не был готов соблюдать договоренности. Вступление Германии в НАТО разменяли на нейтралитет Австрии, что фактически нивелировало саму идею НАТО: Швейцария, Австрия и Венгрия создавали сеть нейтральных стран, буферную зону, которая не позволяла перебрасывать войска близко к границе Советского союза. Кроме того, Кипр, часть которого оккупирована, является членом ЕС, но не НАТО. Поэтому пока жив Путин, будет продолжаться война. Единственный способ противостоять — разбивать российскую энергетику, чем Украина сейчас и занимается. Когда украинские дроны будут прилетать возле нефтепровода, по которым Shell и Сһеѵгоп качают казахстанскую нефть, все думать будут быстрее", — говорит политолог Тарас Загородний.

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Напомним, накануне Саммита мира Владимир Путин заявил об условиях прекращения огня. Он сказал, Москва будет готова начать мирные переговоры, как только Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — речь идет о международном признании аннексии Крыма и четырех областей Украины Россией. Кроме того, речь шла о нейтральном и безъядерном статусе Украины. В процессе мирного урегулирования страны Запада должны, по мнению президента РФ, отменить все санкции, которые ввели против Москвы.

"То есть Путин хочет фиксацию аннексии, повторение Чехословакии накануне Второй мировой войны. Никогда Европа на это не согласится. Не говорю уже об Украине, — добавляет Тарас Загородний, — Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что заморозка это не остановка войны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: весь мир должен способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. И в этом разница между Европой и США. Сдача Европы — убедить США, что они вместе должны выступать гарантами безопасности Украины, а не Китай, например, как предлагает Пекин".