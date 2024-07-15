Попросил 3,4 млн гривен за "помощь": нардепу Задорожному объявили подозрение (фото)

В марте 2024 года нардеп попросил у председателя сельского совета взятку за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Сейчас устанавливают другие возможные участники схемы, рассказали в НАБУ.

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Народному депутату Украины из "Слуги народа" Николаю Задорожному сообщили о подозрении из-за вымогательства взятки у председателя сельского совета на Сумщине. Речь идет об "откате" в 3,4 миллиона гривен за "помощь" с тендером на ремонт водопровода в Ахтырском районе. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в Telegram.

"НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации ее получения", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в марте 2024 года нардеп попросил у председателя сельского совета на Сумщине дать взятку за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе. Его "откат" составлял 10% от всей суммы заключенного контракта и еще 4% предназначались для местных полицейских, которые не должны были препятствовать освоению выделенных средств. В НАБУ и САП выяснили, что речь идет о 3,4 миллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие возможные участники схемы. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), ч. 3 ст. 27.

Проведение следственных действий Фото: НАБУ

Издание УНН от источников узнало, что речь идет о нардепе из фракции "Слуга народа" Николае Задорожном.

Напомним, 15 июля журналист Виталий Глагола сообщил, что СБУ задержала депутата Береговского городского совета, который помогал мужчинам сбежать за границу. В частности, во время его задержания обнаружили взятку в 14 тысяч долларов.

12 июля в СБУ сообщили о задержании и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве за получение взятки от директора компании, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Чиновник пообещал предприятию предоставить лицензии на продажу топлива.