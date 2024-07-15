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$14 тысяч взятки и еще ₴6 млн: депутата из Закарпатья задержали за помощь уклонистам, — СМИ

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Фото: Виталий Глагола / Telegram | СБУ задержала депутата по подозрению в помощи уклонистам

Депутат горсовета из города Берегово может оказаться в тюрьме за помощь в незаконном пересечении границы, рассказал журналист Виталий Глагола. Кроме взятки, в квартире фигуранта нашли оружие.

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СБУ задержала депутата Береговского городского совета по подозрению в помощи уклонистам от мобилизации сбежать за границу. Во время задержания у фигуранта обнаружили взятку в размере 14 тысяч долларов. О деталях задержания и имя фигуранта рассказал журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

Глагола заявил, что задержание состоялось 15 июля. По его словам, речь идет о депутате Береговского горсовета Викторе Саенкове. Правоохранители заподозрили, что депутат получает взятки за помощь уклонистам от мобилизации. Задержание произошло "на горячем" — в момент получения 14 тыс. долларов от желающего сбежать за границу. Подобное нарушение закона касается ст. 332 Уголовного кодекса, напомнил журналист. За помощь в незаконном пересечении границы, если учесть, что подозреваемый мог воспользоваться служебным положением, возможно наказание — от пяти до семи лет тюрьмы.

В заметке журналиста указано, что во время обыска в квартире фигуранта обнаружили ружье и гранату. На фото с места событий можно увидеть мужчину с наклоненной головой. По обе стороны от него — трое работников СБУ. На столе — несколько рядов купюр, разложенных для подсчета.

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Дело СБУ — задержание фигуранта, подозреваемого в помощи уклонистам от мобилизации
Фото: Виталий Глагола / Telegram

Отметим, пресс-служба СБУ пока не рассказывала о задержании на Закарпатье.

Виктор Саенков — депутат Береговского горсовета, его фотография есть на портале учреждения среди фото других 33 человек депутатского корпуса.

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Дело СБУ — Виктор Саенков фигурирует в заметке Виталия Глаголы
Фото: Скриншот

На портале Youcontrol можно увидеть электронную декларацию Саенкова, в которой перечисляются имущество и доходы. Мужчина имеет счета в банке: на гривневом — 5,9 млн, на долларовом — 130 тыс. Благодаря предпринимательской деятельности имел доход в размере 4,7 млн грн. Также можно узнать об имуществе фигуранта: владеет шестью земельными участками, двумя квартирами, одним домом, несколькими авто, среди них самое дорогое — TOYOTA RAV4 EV 2021 г.в. стоимостью 220 тыс. грн. Кроме того, имя Виктора Саенкова упоминается на портале "Миротворец": в 2018 году мужчина якобы получил паспорт Венгрии (информация требует официального подтверждения).

Отметим, 27 июня в Государственной пограничной службе рассказали о рекордной партии уклонистов от мобилизации, которых задержали на границе с Молдовой. Как выяснилось, 33 украинца заплатили суммарно 330 тыс. евро лицам, которые пообещали незаконно перевезти их через границу в микроавтобусе.

Напоминаем, 12 июля СБУ задержала во время получения взятки чиновника из налоговой службы, который взял деньги за содействие торговцам топливом. В конце июня в СМИ рассказали об уклонисте от мобилизации, который выдавал себя за военнослужащего.