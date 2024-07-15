$14 тисяч хабаря та ще ₴6 млн: депутата із Закарпаття затримали за допомогу ухилянтам, — ЗМІ

Депутат міськради з міста Берегове може опинитись у в'язниці за допомогу у незаконному перетині кордону, розповів журналіст Віталій Глагола. Крім хабаря, у помешканні фігуранта відшукали зброю.

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СБУ затримала депутата Берегівської міської ради за підозрою у допомозі ухилянтам від мобілізації втекти за кордон. Під час затримання у фігуранта виявили хабар у розмірі 14 тисяч доларів. Про деталі затримання та ім'я фігуранта розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram-каналі.

Глагола заявив, що затримання відбулось 15 липня. З його слів, ідеться про депутата Берегівської міськради Віктора Саєнкова. Правоохоронці запідозрили, що депутат отримує хабарі за допомогу ухилянтам від мобілізації. Затримання відбулось "на гарячому" — в момент отримання 14 тис. доларів від бажаючого втекти за кордон. Подібне порушення закону стосується ст. 332 Кримінального кодексу, нагадав журналіст. За допомогу у незаконному перетині кордону, якщо врахувати, що підозрюваний міг скористатись службовим становищем, можливе покарання — від п'яти до семи років тюрми.

У дописі журналіста вказано, що під час обшуку у помешканні фігуранта виявили рушницю та гранату. На фото з місця подій можна побачити чоловіка з нахиленою головою. По обидва боки від нього — троє працівників СБУ. На столі — кілька рядочків купюр, розкладених для підрахунку.

Справа СБУ — затримання фігуранта, підозрюварого у допомозі ухилянтам від мобілізації Фото: Віталій Глагола / Telegram

Наголосимо, пресслужба СБУ поки що не розповідала про затримання на Закарпатті.

Віктор Саєнков — депутат Берегівської міськради, його фото є на порталі установи серед фото інших 33 осіб депутатського корпусу.

Справа СБУ — Віктор Саєнков фігурує у дописі Віталія Глаголи Фото: Скриншот

На порталі Youcontrol можна побачити електронну декларацію Саєнкова, у якій перелічуються майно та доходи. Чоловік має рахунки у банку: на гривневому — 5,9 млн, на доларовому — 130 тис. Завдяки підприємницькій діяльності мав дохід у розмірі 4,7 млн грн. Також можна дізнатись про майно фігуранта: володіє шістьма земельниками ділянками, двома кватирами, одним будинком, кількома авто, серед них найдорожче — TOYOTA RAV4 EV 2021 р.в. вартістю 220 тис. грн. Крім того, ім'я Віктора Саєнкова згадується на порталі "Миротворець": у 2018 році чоловік начебто отримав паспорт Угорщини (інформація потребує офіційного підтвердження).

Зазначимо, 27 червня у Державній прикордонній службі розповіли про рекордну партію ухилянтів від мобілізації, яких затримали на кордоні з Молдовою. Як з'ясувалось, 33 українці сплатили сумарно 330 тис. євро особам, які пообіцяли незаконно перевезти їх через кордон у мікроавтобусі.

Нагадуємо, 12 липня СБУ затримала під час отримання хабаря посадовця з податкової служби, який взяв гроші за сприяння торгівцям пальним. Наприкінці червня у ЗМІ розповіли про ухилянта від мобілізації, який видавав себе за військовослужбовця.