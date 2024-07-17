Требовал "откат" в 3,4 миллиона гривен: суд избрал залог для нардепа Задорожного

На депутата Николая Задорожного наденут электронный браслет. Также его обязали отдать загранпаспорт, ведь как отец троих детей политик имеет право на выезд за границу.

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Высший антикоррупционный суд установил размер залога для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Николая Задорожного. Об этом сообщили 17 июля в НАБУ.

Суд установил для нардепа залог в размере более трех миллионов гривен.

Журналист Олег Новиков проинформировал, что также парламентария обязали прибывать по требованию, сообщать о переездах, не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения, сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Прокурор САП Богдан Мирко проинформировал, что о преступлении заявил руководитель одной из территориальных общин Сумской области. Следователи выяснили, что парламентарий просил у главы Камышанской сельской общины Сергея Павленко выплатить ему "откат" за контракт на реконструкцию водопровода в Малой Павловке.

Сам Задорожный хотел получить 14% от общей суммы, а еще 4% планировал передать правоохранителям. В частности, речь шла о СБУ, прокуратуре, Управлении стратегических расследований Нацполиции и полиции.

В деле упоминались экс-руководитель управления стратегических расследований Олег Ткаченко и его коллега. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Громаде препятствовали разными способами реконструировать водопровод, а Задорожный предложил эти проблемы решить. Он организовал встречу с работником УСР Сумской области.

С Ткаченко и Павленко нардеп поддерживал связь через мессенджер Threema. Он нашел посредника, через которого должен был получить деньги.

Прокурор заявил, что Задорожный имеет трех несовершеннолетних детей, поэтому не ограничен в праве выезда за границу, несмотря на объявленную мобилизацию. Также правоохранители не исключают, что он попытается препятствовать следствию благодаря своим связям.

Сам Задорожный 15 июля заявил, что "никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал". Он добавил, что попросил приостановить свое членство во фракции и партии для деполитизации расследования дела. В тот же день в партии "Слуга народа" подтвердили, что исключили Задорожного.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Парламентарий Ирина Геращенко уточнила, что это не означает потерю мандата.

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