В сентябре в Украине начнет работу представитель НАТО: в альянсе объяснили, какие у него функции

Представительство НАТО в Киеве возглавит Патрик Тернер, который ранее занимал высокие должности в альянсе и Великобритании. Он назвал свое назначение "настоящей честью".

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17 июля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении главы представительства в Украине. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Должность старшего представителя НАТО в Киеве с сентября 2024 года займет Патрик Тернер. Ранее он был помощником генсека по вопросам операций, помощником по вопросам оборонной политики и планирования, занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании.

"Как преданный государственный служащий, он имеет значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично выполнит эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине", — заявил Столтенберг.

Тернер отметил, что быть назначенным главой представительства НАТО в Украине — "настоящая честь" для него.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинской властью, а также с союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь предоставить Украине поддержку от НАТО", — добавил он.

Пресс-служба проинформировала, что Тернер будет координировать взаимодействие НАТО с властями в Киеве и усилия альянса, а также предоставлять свои оценки и советы по ситуациям в Украине.

Напомним, в СМИ передали, что во время саммита НАТО в Вашингтоне премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в альянс.

В СМИ сообщили, что в 2029 году Россия может начать войну с НАТО. Отмечается, что Германия уже готовится к этому конфликту.