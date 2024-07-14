Будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: Столтенберг дал конкретный ответ (видео)

Генсек Североатлантического альянса отметил неизменность политики НАТО, которая не предусматривает непосредственной вовлеченности в войну. В то же время Столтенберг пообещал поддержку Киеву в уничтожении российских самолетов.

Related video

Идею относительно потенциального сбивания российских ракет и беспилотники в воздушном пространстве Украины в интервью телемарафону прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили нашу поддержку, в частности за счет различных систем противовоздушной обороны. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем средствам, которые уже есть", — сказал генсек НАТО.

По его словам, это будут и ЗРК Patriot, и тактические системы NASAMS.

В то же время относительно предложения Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины, Столтенберг отметил, что этого не будет.

"Но политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно", — отметил генсек НАТО.

Напомним, 8 июля в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности. В документе среди прочего говорится о возможности сбивания Польшей российских ракет и дронов, которые летят в направлении ее территории.

Глава польского правительства отметил, что для реализации этой инициативы необходимо сотрудничество и одобрение со стороны Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивание российских ракет пока является лишь идеей.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, комментируя такую инициативу, заявил, что"никто не хочет эскалации этой войны".