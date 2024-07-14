Чи збиватиме Польща російські ракети над Україною: Столтенберг дав конкретну відповідь (відео)
Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив на незмінності політики НАТО, яка не передбачає безпосередньої залученості до війни. Водночас Столтенберг пообіцяв підтримку Києву у знищенні російських літаків.
Ідею щодо потенційного збиття російських ракет та безпілотники в повітряному просторі України в інтерв'ю телемарафону прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем протиповітряної оборони. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих засобів, що вже є", — сказав генсек НАТО.
З його слів, це будуть і ЗРК Patriot, і тактичні системи NASAMS.
Водночас щодо пропозиції Польщі збивати російські ракети над територією України, Столтенберг зазначив, що цього не буде.
"Але політика НАТО незмінна: ми не будемо брати участь у цьому конфлікті, ми не станемо частиною конфлікту. Отже, ми підтримаємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо", — зауважив генсек НАТО.
Нагадаємо, 8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. У документі серед іншого йдеться про можливість збиття Польщею російських ракет і дронів, які летять у напрямку її території.
Очільник польського уряду зазначив, що для реалізації цієї ініціативи необхідна співпраця і схвалення з боку Північноатлантичного альянсу.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збиття російських ракет наразі є лише ідеєю.
Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, коментуючи таку ініціативу, заявив, що "ніхто не хоче ескалації цієї війни".