Комбинированный путь: в Раде рассказали, какие инструменты вынудят РФ к переговорам (видео)

По словам секретаря комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, дипломатическое урегулирование может начаться настолько быстро, насколько Кремль отведет свои войска от Украины. При этом важную роль могут сыграть выборы в США.

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В последнее время в информационном пространстве все больше появляется предположений о том, что Украина может сесть за стол переговоров с Россией для окончания войны. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, как это может происходить.

По его словам, сейчас действительно стало больше разговоров о том, как будет заканчиваться война и дипломатическое урегулирование один из таких пунктов.

Если в начале полномасштабного вторжения были подписаны запреты на проведение переговоров, продолжает секретарь комитета по нацбезопасности, то после первого Саммита мира в Швейцарии ситуация изменилась и представители РФ могут присутствовать на втором таком заседании.

"Для меня переговоры могут быть настолько быстро, насколько Россия покинет наши территории… Я считаю, что если будет сильная позиция например США, европейских партнеров и того же Китая, потому что он отыгрывает важную роль, то к этому можно прийти, что мы можем заставить Российскую Федерацию военным путем, дипломатическим, путем санкций и других выйти с наших территорий. Я считаю, что это возможно", — заявил Роман Костенко.

При этом представитель Верховной Рады добавил, что это должен быть комбинированный путь, ведь у Украины должны быть сильные Вооруженные силы, чтобы иметь возможность наносить удары по противнику. Параллельно санкции и дипломатия должны будут давить на россиян и инструментов для этого есть много.

Поэтому, считает Роман Костенко, нельзя говорить о потере территорий навсегда, ведь у Киева есть шансы, партнеры и так далее. Многое будет зависеть также от выборов в США — какие позиции займет будущий глава Белого дома.

"Здесь вопрос в том, что мы должны быть готовы к борьбе, а не показывали сейчас, что мы уже устали и готовы к любым переговорам", — подытожил секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности.

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Напомним, 23 июля сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба прибыл в Китай для разговора о мире. По словам украинского дипломата, ему пришлось проделать путь длиною в 2 дня, но миротворческие усилия стоят любых усилий. Это первый полноценный двухсторонний визит с 2012 года.

19 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал единственное условие для дипломатического завершения войны. По его словам, необходимо обеспечить, чтобы позиция России на поле боя была слабее, чем Украины.

При этом "горячая фаза" войны с РФ, может закончиться до конца этого года благодаря силе дипломатии, убежден украинский глава государства. Все мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны, говорил Владимир Зеленский.