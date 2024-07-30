"Находимся в режиме ожидания": премьер Грузии считает, что война закончится в 2025 году

По словам Ираклия Кобахидзе, исход конфликта между Украиной и Россией не будет зависеть от того, кто именно придет ко власти в США — "демократ" или "республиканец". Разница лишь в том, сколько продлится война.

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Война в Украине закончится уже в 2025 года. Этот исход не будет зависеть от того, кто прийдет ко власти в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

По его словам, Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Грузии и отношения между странами должны пройти перезагрузку. Произойти это может уже в следующем году.

Глава грузинского правительства упомянул и выборы, которые пройдут уже в ноябре текущего года. Тбилиси будет уважать любой выбор Вашингтона и готов сотрудничать с любой администрацией Белого дома, которая вскоре сформируется. Разница лишь в том, закончится война раньше или позже.

"В любом случае, я думаю, что война закончится в следующем году, будь то та или иная администрация, и именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то "демократ" или "республиканец". США — наш стратегический партнер, и мы находимся в режиме ожидания. Главное, что мы видим следующие шаги. Если будут встречные шаги, то, конечно, ничто не помешает возобновить отношения", — заявил Ираклий Кобахидзе.

Позже премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул, что война в Украине якобы точно закончится в следующем году и у Тбилиси в связи с этим есть некий оптимизм. Это позволит ему быстрее наладить отношения с Вашингтоном и снова будет царить мир.

Также это сыграет положительную роль в вопросе членства в Европейском союзе, ведь общая картина в регионе наладится. В ином случае, если боевые действия затянутся еще на год, то это будет катастрофой.

"Это будет такая большая беда для всего региона, не только для Украины, конкретно для страны, которая сегодня находится в состоянии войны. Это будет такая большая беда для всего региона, что открытие переговоров уже не будет вообще актуальной темой, потому что все переплетено и связано. Крайне важно, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее", — подытожил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, 30 июля сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб назвал четыре составляющие начала мирных переговоров Украины с РФ. По его словам, вопрос выхода России с оккупированных территорий якобы не может быть выдвинут как предпосылка для возможных переговоров, хоть он и является союзником Киева.