По словам Ираклия Кобахидзе, инцидент связан с закупкой бытовых предметов, которая была признана "неадекватной" на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

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Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Это решение прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает SOVA.

По его словам, это решение не является политическим, а связано лишь с закупкой бытовой техники и это было признано "не совсем адекватным решением" на фоне того, что в Украине третий год продолжается полномасштабная война.

"По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, который имеет и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было признано неадекватным в свете продолжающейся войны, и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы владеем…", — заявил Ираклий Кобахидзе.

По мнению украинских властей, продолжает премьер-министр Грузии, представитель конкретного посольства не должен был покупать в условиях войны предметы домашнего обихода. Если говорить конкретнее, то речь о стиральных машинах.

Напомним, 30 июля премьер Грузии заявил, что война якобы может закончиться в 2025 году и сейчас все находятся в режиме ожидания. По словам Ираклия Кобахидзе, исход конфликта между Украиной и Россией не будет зависеть от того, кто именно придет ко власти в США — "демократ" или "республиканец". Разница лишь в том, сколько продлится война.