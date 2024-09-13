"Раздражал" Ермака, который хотел больше контроля над МИД: Politico об увольнении Кулебы

Дмитрий Кулеба вызывал восхищение у западных чиновников, а его отставка стала причиной определенного беспокойства. Замена министра рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского выбрасывает людей, которые бросают им вызов, пишут журналисты.

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Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба якобы "раздражал" главу Офиса президента Андрея Ермака, который хотел получить больше контроля над Министерством иностранных дел. Из-за этого Кулебу уволили с должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, отставка Дмитрия Кулебы рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского выбрасывает людей, которые бросают им вызов. В частности, приводится пример увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"И Кулеба, и Залужный вызывали восхищение у западных чиновников, и их отставка вместе с бывшим министром обороны Алексеем Резниковым в прошлом году — вызвала определенное беспокойство", — пишет издание.

Несколько западных лидеров выразили свое восхищение Кулебой в социальных сетях, включая бывшего премьер-министра Эстонии и нынешнего кандидата на должность внешнеполитического министра ЕС Каи Каллас.

"У вас была одна из самых тяжелых работ в мире, я благодарю вас за вашу чрезвычайную профессиональную и личную преданность", — написала она в своем X (твиттере) вскоре после того, как стало известно об отставке Дмитрия Кулебы.

Напомним, что 5 сентября Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был уволен с должности. Верховная Рада приняла решение и проголосовала за увольнение дипломата с должности, на которой тот пробыл более 4 лет, с марта 2020 года.