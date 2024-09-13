"Дратував" Єрмака, який хотів більше контролю над МЗС: Politico про звільнення Кулеби

Дмитром Кулебою захоплювалися західні чиновники, тож його відставка стала причиною певного занепокоєння. Заміна міністра розглядається як ще один приклад того, що оточення Зеленського викидає людей, які кидають їм виклик, пишуть журналісти.

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Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба нібито "дратував" голову Офісу президента Андрія Єрмака, який хотів отримати більше контролю над Міністерством закордонних справ. Через це Кулебу звільнили з посади. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Як повідомляє видання, відставка Дмитра Кулеби розглядається як ще один приклад того, що оточення Зеленського викидає людей, які кидають їм виклик. Зокрема, наводиться приклад звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"І Кулеба, і Залужний викликали захоплення у західних чиновників, тож їхня відставка разом із колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим минулого року — спричинила певне занепокоєння", — пише видання.

Кілька західних лідерів висловили своє захоплення Кулебою в соціальних мережах, включно з колишньою прем’єр-міністеркою Естонії та нинішньою кандидаткою на посаду зовнішньополітичного міністра ЄС Кайєю Каллас.

"У вас була одна з найважчих робіт у світі, я дякую вам за вашу надзвичайну професійну та особисту відданість", — написала вона у своєму X (твітері) незабаром після того, як стало відомо про відставку Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, що 5 вересня міністра закордонних справ Дмитра Кулебу було звільнено з посади. Верховна Рада ухвалила рішення і проголосувала за звільнення дипломата з посади, на якій той пробув понад 4 роки, з березня 2020-го.