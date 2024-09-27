Ситуация для Путина усложнится: Британия назвала сроки, когда позволят ВСУ бить по РФ

По данным британской разведки, уже в следующем году ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет более сложной.

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Решение о снятии ограничений для Украины применять западное дальнобойное оружие по военным целям на территории России может быть принято до конца осени. Такое мнение в комментарии "Голосу Америки" высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

"Мы встречаемся здесь, на Генеральной Ассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча Группы двадцати. Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", — заявил Ламми.

Он также добавил, что по данным британской разведки ситуация для российского президента Владимира Путина осложнится уже в следующем году из-за ухудшения состояния экономики РФ и из-за того, что ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые понесла Россия. В то же время Дэвид Ламми отметил успехи Украины.

"Ей уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", — убежден глава британского МИД.

Напомним, что 26 сентября в ISW сообщили, что спецназовцы ФСБ, которым Владимир Путин поручил провести контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования.