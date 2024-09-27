Ситуація для Путіна ускладниться: Британія назвала терміни, коли дозволять ЗСУ бити по РФ

За даними британської розвідки, вже наступного року ситуація для російського диктатора Володимира Путіна стане більш складною.

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Рішення щодо зняття обмежень для України застосовувати західну далекобійну зброю по військових цілях на території Росії може бути увалено до кінця осені. Таку думку в коментарі "Голосу Америки" висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

"Ми зустрічаємося тут, на Генеральній Асамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч Групи двадцяти. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", — заявив Ламмі.

Він також додав, що за даними британської розвідки ситуація для російського президента Володимира Путіна ускладниться вже наступного року через погіршення стану економіки РФ та через те, що йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких зазнала Росія. Водночас Девід Ламмі відзначив успіхи України.

"Їй вже вдалось відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна із Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", — переконаний глава британського МЗС.

Нагадаємо, що 26 вересня в ISW повідомили, що спецпризначенці ФСБ, яким Володимир Путін доручив провести контртерористичну операцію в Курській області, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання.