По словам главы Кремля, "Россия не покинула своих братьев и сестер" на оккупированном Донбассе, для которого РФ якобы является "исторической Родиной".

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, обратился к россиянам с речью по случаю так называемого "Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что к этому "событию" шли годы, преодолевая "непростые испытания".

По словам Путина, "Россия не покинула своих братьев и сестер на Донбассе", для которого РФ якобы является "исторической Родиной".

Президент РФ в своей речи заявил, что Россия пыталась достичь мирного решения конфликта, но безуспешно.

"Переговоры закончились ложью, подделкой и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", — сказал Путин.

Он добавил, что так называемая "СВО" имеет "освободительный характер", а развивающиеся события подтвердили ее "необходимость и обоснованность".

Путин поблагодарил "жителей новых регионов" за стойкость, решительность, твердость и за "передачу из поколения в поколение духовных ценностей, исторической памяти, традиций и культуры".

"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу", — добавил Путин.

Он сообщил, что на оккупированных РФ территориях якобы восстанавливаются предприятия, строятся дома и открываются соцучреждения.

Напомним, что в Bloomberg заявили, что сейчасперемирие в Украине только "подбодрит" президента РФ Владимира Путина, ослабит Киев и приведет к продолжению войны.