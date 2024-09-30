Путин врет: от перемирия в Украине будет "больше вреда, чем пользы", — анализ Bloomberg

В издании предупредили, что определенные нюансы выдают неискренность Владимира Путина в заявлениях о переговорах. Сообщается, что желание остановить смерти и разрушения понятно, но прекращение огня не принесет спасения.

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Сейчас перемирие в Украине только "подбодрит" президента РФ Владимира Путина, ослабит Киев и приведет к продолжению войны. Западу нужен "лучший план". Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 30 сентября.

Детали "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского не известны. Однако он уже раскрыл важную предпосылку — только сильный Киев сможет заставить Путина сесть за стол переговоров.

"В определенной степени он прав. Пока Путин верит, что сможет пережить поддержку Украины Западом, его война на истощение будет продолжаться. Вопрос в том, как изменить его расчет", — отметили в издании.

В результате войны в Украине уже получили ранения или были убиты примерно миллион человек. Боевые действия заставили украинцев массово переезжать, а обстрелы разрушили дома и инфраструктуру в населенных пунктах. Это создало новую геополитическую нестабильность и разрушило экономику.

"Импульс "умыть руки" — принять условия Путина, остановить бойню и предотвратить дальнейшую эскалацию — понятен", — признала редакция.

Глава Кремля даже время от времени проявлял заинтересованность в переговорах. Однако в СМИ отметили, что Путин только "делал вид", и некоторые нюансы выдают его неискренность.

Лидер РФ установил цену старта переговоров — отказ Украины от претензий по четырем регионам и Крыму, а также от надежд на вступление в НАТО. В то же время Россия поставила экономику на военные рельсы, скупая оружие и технологии у "стран-изгоев". Цель Путина остается неизменной — Украина должна быть сведена к "российскому вассалу".

"Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлекло бы огромные риски для Украины", — предупредили в издании.

Пауза в боевых действиях даст Москве время на набор замены для примерно 30 000 бойцов, которые она теряет в месяц. Это позволит спланировать новую мобилизацию, а также устранить оперативные недостатки и пополнить вооруженный арсенал. Путин использовал бы перемирие для планирования новых нападений.

В то же время прекращение огня поставит под угрозу международную поддержку Украины. Отмечается, что многие союзники на Западе уже ищут "лазейки", чтобы тратить средства на внутренние нужды вместо помощи. Перемирие подарит этим странам отличный повод, который станет правдоподобным прикрытием.

Путин давно делает ставку на усталость Запада от поддержки Украины и пассивность своего народа. Собственную армию он финансирует достаточно, чтобы продолжать войну. Ошибочное прекращение огня увеличит риск, что его ставка сыграет.

США и союзники должны стремиться обеспечить Украине как можно лучшие переговорные позиции.

"Для начала Запад должен признать, что любое существенное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне — это вдохновит Путина", — пояснили в СМИ.

В статье уточнили, что важно укреплять ПВО Украины, поставлять больше боеприпасов и оружия, а также снять ограничения на удары дальнобойными ракетами. Такие шаги способны испортить расчет затрат и выгод Путина.

Кроме того, Украине нужны "надежные гарантии безопасности". Редакция назвала это непростой задачей, ведь НАТО не хочет распространять открытую защиту на государство, которое входит в альянс.

"Может понадобиться нюанс и двусмысленность. Но коллективное обещание — явное или иное — защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины, должно быть на столе для сдерживания дальнейшей агрессии", — подчеркнули в издании.

Журналисты напомнили, что Путин известен тем, что может нарушать свое слово, когда видит в этом стратегическую выгоду. Договоренности и перемирие не являются исключением в этом случае. У мира есть все основания ожидать, что на этот раз лидер России поступит так же.

"Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не прекратило бы войну, не спасло бы жизни или не принесло бы пользы обычным украинцам. Это сделало бы наоборот", — добавили в СМИ.

Напомним, экономисты объяснили Business Insider, как война удерживает российскую экономику "на плаву" и почему продолжение боев сейчас выгодно Кремлю.

29 сентября в ISW сообщили, что Кремль планирует увеличить расходы из бюджета на оборону и секретные статьи, но чиновники пытаются направить внимание россиян на другое.