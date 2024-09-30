Россия увеличивает расходы на оборону и секретные статьи: что Кремль скрывает от народа, — ISW

Вражеские чиновники хотят заложить в бюджете дополнительные 3 трлн рублей на оборону. Аналитики заметили, что внимание россиян тем временем пытаются направить на другое.

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Кремль планирует увеличить расходы на оборону, но российские чиновники избегают обсуждений этого. Ситуацию 29 сентября проанализировали в американском Институте изучения войны (ISW).

29 сентября Кабмин РФ одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. До 1 октября его должны внести в Госдуму. Проект предусматривает, что в следующем году доходы страны-агрессора вырастут почти на 12%, а доля не нефтегазовых доходов увеличится до 73%.

Ранее в СМИ информировали, что Москва планирует потратить на оборону в 2025 году 13,2 трлн рублей — сумма выросла с предыдущих 10,4 трлн рублей. Россия планирует потратить примерно 40% бюджета на оборону и внутреннюю безопасность — это больше расходов на образование, здравоохранение, социальную политику и экономику вместе взятых. Кроме того, Кремль увеличит расходы на секретные статьи — с 11,1 до 12,9 трлн рублей.

Глава правительства Михаил Мишустин, однако, отметил "социальные обязательства" и финансирование медицины, пенсионного обеспечения, национальных проектов.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" пойдут на так называемую "СВО", то есть развязанную в Украине войну. Однако он подчеркнул, что в течение шести лет РФ потратит 40 трлн рублей на 19 национальных проектов. Это вдвое больше, чем было выделено в предыдущие пять лет. Также чиновник отметил, что Россия планирует потратить 180 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и программы льготной ипотеки.

"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются сохранить общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", — добавили аналитики.

Напомним, экономисты рассказали, что война в Украине удерживает российскую экономику "на плаву". Эксперты объяснили, почему расходы на оружие и не только сейчас выгодны Кремлю.

В Institute for Science and International Securit сообщили, что РФ расширила производство БПЛА типа Shahed. Страна-агрессор даже перевыполняет свой план на год.