Росія збільшує витрати на оборону та секретні статті: що Кремль приховує від народу, — ISW

Ворожі чиновники хочуть закласти у бюджеті додаткові 3 трлн рублів на оборону. Аналітики помітили, що увагу росіян тим часом намагаються спрямувати на інше.

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Кремль планує збільшити витрати на оборону, але російські чиновники уникають обговорень цього. Ситуацію 29 вересня проаналізували в американському Інституті вивчення війни (ISW).

29 вересня Кабмін РФ схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки. До 1 жовтня його мають внести в Держдуму. Проєкт передбачає, що наступного року доходи країни-агресорки зростуть майже на 12%, а частка не нафтогазових доходів збільшиться до 73%.

Раніше у ЗМІ інформували, що Москва планує витратити на оборону у 2025 році 13,2 трлн рублів — сума зросла з попередніх 10,4 трлн рублів. Росія планує витратити приблизно 40% бюджету на оборону й внутрішню безпеку — це більше за витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та економіку разом узяті. Окрім того, Кремль збільшить витрати на секретні статті — з 11,1 до 12,9 трлн рублів.

Голова уряду Михайло Мішустін, однак, наголосив на "соціальних зобов’язаннях" та фінансуванні медицини, пенсійного забезпечення, національних проєктів.

Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав, що "значні ресурси" підуть на так звану "СВО", тобто розв’язану в Україні війну. Проте він підкреслив, що протягом шести років РФ витратить 40 трлн рублів на 19 національних проєктів. Це вдвічі більше, ніж було виділено у попередні п’ять років. Також чиновник зауважив, що Росія планує витратити 180 млрд рублів на модернізацію комунальної інфраструктури та програми пільгової іпотеки.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення та намагаються зберегти громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів", — додали аналітики.

Нагадаємо, економісти розповіли, що війна в Україні утримує російську економіку "на плаву". Експерти пояснили, чому витрати на зброю й не тільки наразі вигідні Кремлю.

В Institute for Science and International Securit повідомили, що РФ розширила виробництво БПЛА типу Shahed. Країна-агресорка навіть перевиконує свій план на рік.