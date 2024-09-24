Росія у 2025 році планує значно збільшити військові витрати, — Bloomberg

Володимир Путін, судячи з усього, не збирається закінчувати бойові дії на території України. Витрати на національну оборону наступного року будуть більшими, ніж на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику.

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У 2025 році російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів) з 10,4 трлн рублів, запланованих на поточний рік. Це становитиме 6,2% від валового внутрішнього продукту, пише Bloomberg, ознайомившись із проектами трирічних бюджетних пропозицій.

У 2026 році військові витрати планують скоротити до 5,6% ВВП і 5,1% у 2027 році, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних проєкту.

Витрати на національну оборону і внутрішню безпеку, як очікується, становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних витрат Росії у 2025 році. Це більше, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику і національну економіку. Тобто, пише Bloomberg, війна Володимира Путіна проти України не подає жодних ознак закінчення.

Крім того, прогнозується, що витрати за засекреченими або незазначеними статтями, деякі з яких можуть бути зараховані до інших статей, зростуть до 12,9 трлн рублів у 2025 році з первісно запланованих 11,1 трлн цьогоріч, залишаючись на рівні близько 30% від загального обсягу бюджетних видатків.

Як пише агентство, проєкт бюджету, ймовірно, буде незабаром подано до російського парламенту.

Водночас проєкти документів свідчать, що уряд розраховує скоротити дефіцит бюджету у 2025 році до 0,5% ВВП. Це, як зазначається, ґрунтується на прогнозах від запровадження прибуткового податку та очікуваного збільшення надходжень від податку на додану вартість, а також акцизів та імпортних мит.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що плановий розмір доходів бюджету РФ становить 35,1 трлн рублів. Завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, профіцит склав 40,5 млрд доларів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розслідувачі виявили схеми заробітку РФ на краденому українському зерні. Іран купує у РФ зернову продукцію за ціною, яка становить третину ринкової. При цьому російські підприємці запевняють, що налагодили ефективні схеми експорту зерна попри всі міжнародні санкції.