Владимир Путин, судя по всему, не собирается заканчивать боевые действия на территории Украины. Расходы на национальную оборону в следующем году будут больше, чем на образование, здравоохранение, социальную политику.

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В 2025 году российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов) с 10,4 трлн рублей, запланированных на текущий год. Это составит 6,2% от валового внутреннего продукта, пишет Bloomberg, ознакомившись с проектами трехлетних бюджетных предложений.

В 2026 году военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП и 5,1% в 2027 году, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных проекта.

Расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность, как ожидается, составят около 40% от общего объема бюджетных расходов России в 2025 году. Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику. То есть, пишет Bloomberg, война Владимира Путина против Украины не подает никаких признаков окончания.

Кроме того, прогнозируется, что расходы по засекреченным или неуказанным статьям, некоторые из которых могут быть включены в другие статьи, вырастут до 12,9 трлн рублей в 2025 году с первоначально запланированных 11,1 трлн в этом году, оставаясь на уровне около 30% от общего объема бюджетных расходов.

Как пишет агентство, проект бюджета, вероятно, будет вскоре представлен в российский парламент.

В то же время, проекты документов показывают, что правительство рассчитывает сократить дефицит бюджета в 2025 году до 0,5% ВВП. Это, как отмечается, основано на прогнозах от введения подоходного налога и ожидаемого увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость, а также акцизов и импортных пошлин.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что плановый размер доходов бюджета РФ составляет 35,1 трлн рублей. Благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, профицит составил 40,5 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что расследователи обнаружили схемы заработка РФ на ворованном украинском зерне. Иран покупает у РФ зерновую продукцию по цене, которая составляет треть рыночной. При этом российские предприниматели уверяют, что наладили эффективные схемы экспорта зерна несмотря на все международные санкции.