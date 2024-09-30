Путін бреше: від перемир'я в Україні буде "більше шкоди, ніж користі", — аналіз Bloomberg

У виданні попередили, що певні нюанси видають нещирість Володимира Путіна у заявах щодо переговорів. Повідомляється, що бажання зупинити смерті та руйнування зрозуміле, але припинення вогню не принесе порятунку.

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Нині перемир’я в Україні лише "підбадьорить" президента РФ Володимира Путіна, послабить Київ та призведе до продовження війни. Заходу потрібен "кращий план". Про цей йдеться у матеріалі Bloomberg, опублікованому 30 вересня.

Деталі "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського не відомі. Однак він вже розкрив важливу передумову — лише сильний Київ зможе змусити Путіна сісти за стіл перемовин.

"Певною мірою він правий. Поки Путін вірить, що зможе пережити підтримку України Заходом, його війна на виснаження триватиме. Питання в тому, як змінити його розрахунок", — зауважили у виданні.

Внаслідок війни в Україні вже отримали поранення або були вбиті приблизно мільйон людей. Бойові дії змусили українців масово переїжджати, а обстріли зруйнували будинки та інфраструктуру в населених пунктах. Це створило нову геополітичну нестабільність і зруйнувало економіку.

"Імпульс "умити руки" — прийняти умови Путіна, зупинити бійню та запобігти подальшій ескалації — зрозумілий", — визнала редакція.

Очільник Кремля навіть час від часу проявляв зацікавленість у переговорах. Однак у ЗМІ наголосили, що Путін лише "вдавав", і деякі нюанси видають його нещирість.

Лідер РФ встановив ціну старту переговорів — відмова України від претензій щодо чотирьох регіонів та Криму, а також від сподівань на вступ у НАТО. Водночас Росія поставила економіку на воєнні рейки, скуповуючи зброю й технології у "країн-ізгоїв". Мета Путіна залишається незмінною — України має бути зведена до "російського васала".

"Яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинило б величезні ризики для України", — попередили у виданні.

Пауза у бойових діях дасть Москві час на набір заміни для приблизно 30 000 бійців, які вона втрачає на місяць. Це дозволить спланувати нову мобілізацію, а також усунути оперативні недоліки та поповнити збройний арсенал. Путін використав би перемир’я для планування нових нападів.

Водночас припинення вогню поставить під загрозу міжнародну підтримку України. Зазначається, що багато союзників на Заході вже шукають "лазівки", щоб витрачати кошти на внутрішні потреби замість допомоги. Перемир’я подарує цим країнам чудовий привід, який стане правдоподібним прикриттям.

Путін давно робить ставку на втому Заходу від підтримки України та пасивність свого народу. Власну армію він фінансує достатньо, щоб продовжувати війну. Помилкове припинення вогню збільшить ризик, що його ставка зіграє.

США та союзники мають прагнути забезпечити Україні якомога кращі переговорні позиції.

"Для початку Захід має визнати, що будь-яке суттєве скорочення фінансування зараз не покладе край війні — це надихне Путіна", — пояснили у ЗМІ.

У статті уточнили, що важливо зміцнювати ППО України, постачати більше боєприпасів та зброї, а також зняти обмеження на удари далекобійними ракетами. Такі кроки здатні зіпсувати розрахунок витрат та вигод Путіна.

Окрім того, Україні потрібні "надійні гарантії безпеки". Редакція назвала це непростим завданням, адже НАТО не хоче поширювати відкритий захист на державу, яка входить до альянсу.

"Може знадобитися нюанс і двозначність. Але колективна обіцянка — явна чи інша — захищати території, які зараз знаходяться під контролем України, має бути на столі для стримування подальшої агресії", — підкреслили у виданні.

Журналісти нагадали, що Путін відомий тим, що може порушувати своє слово, коли бачить у цьому стратегічну вигоду. Домовленості та перемир’я не є винятком у цьому випадку. У світу є всі підстави очікувати, що цього разу лідер Росії вчинить так само.

"Без належних запобіжних заходів припинення вогню не припинило б війну, не врятувало б життя чи не принесло б користі звичайним українцям. Це зробило б навпаки", — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, економісти пояснили Business Insider, як війна утримує російську економіку "на плаву" та чому продовження боїв наразі вигідне Кремлю.

29 вересня в ISW повідомили, що Кремль планує збільшити витрати з бюджету на оборону та секретні статті, але чиновники намагаються спрямувати увагу росіян на інше.