"Відстоюємо благополучне майбутнє": Путін привітав з річницею окупації територій України

За словами очільника Кремля, "Росія не покинула своїх братів і сестер" на окупованому Донбасі, для якого РФ нібито є "історичною Батьківщиною".

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Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 30 вересня, звернувся до росіян з промовою з нагоди так званого "Дня возз'єднання з Росією Донецької та Луганської народних республік, а також Запорізької та Херсонської областей". Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Путін заявив, що до цієї "події" йшли роки, долаючи "непрості випробування".

За словами Путіна, "Росія не покинула своїх братів і сестер на Донбасі", для якого РФ нібито є "історичною Батьківщиною".

Президент РФ у своїй промові заявив, що Росія намагалася досягти мирного вирішення конфлікту, але безуспішно.

"Переговори закінчилися брехнею, підробкою та обманом з боку західних еліт, які за цей час перетворили Україну на свою колонію, на військовий плацдарм, націлений на Росію", — сказав Путін.

Він додав, що так звана "СВО" має "визвольний характер", а події, що розвивалися, підтвердили її "необхідність і обґрунтованість".

Путін подякував "жителям нових регіонів" за стійкість, рішучість, твердість та за "передачу з покоління до покоління духовних цінностей, історичної пам'яті, традицій та культури".

"Сьогодні всі разом ми відстоюємо безпечне, благополучне майбутнє для наших дітей та онуків, нашу спільну долю", — додав Путін.

Він повідомив, що на окупованих РФ територіях нібито відновлюються підприємства, будуються будинки та відкриваються соцзаклади.

Нагадаємо, що в Bloomberg заявили, що нині перемир’я в Україні лише "підбадьорить" президента РФ Володимира Путіна, послабить Київ та призведе до продовження війни.