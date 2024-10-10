"Ростика это задело": Шурму решили уволить после разговоров с Блинкеном, — УП

По информации журналистов, после публикаций в медиа о конфликте интересов представителя ОП "перестали воспринимать" международные партнеры.

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Заместитель главы Офиса президента по вопросам экономики Ростислав Шурма уволился с Банковой после публикаций о конфликте интересов и определенного давления со стороны американских чиновников. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

О подготовке к увольнению было известно еще летом. Однако большинство собеседников на рынке энергетики и людей, привлеченных к формированию экономической политики, категорически отказывались верить в увольнение Шурмы.

"Шурма бы себе работал и дальше. Но его работа — это на 90% переговоры. А после публикаций в медиа Ростислава перестали воспринимать международные партнеры. Просто отказывались с ним работать. И это сказывается на всей работе ОП", — пишет издание со ссылкой на одного из собеседников.

Такая ситуация сложилась из-за истории с возмещением "зеленого тарифа" фирмам брата Шурмы и из-за протокола НАПК о конфликте интересов. Однако окончательное решение было принято после разговоров президента Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном весной — летом 2024-го.

"Американцы постоянно давили, что надо уволить Шурму и Олега Татарова. Потому что типа какая-то коррупция, чрезмерное влияние. Но говорят они без конкретики, общими фразами наших активистов. Как-то даже пригрозили визовыми санкциями против замов. Татарову это безразлично, он и так держится подальше от Штатов. А Ростика это задело", — объясняет собеседник УП во власти.

Согласно данным издания, семья Шурмы живет за границей, совместный с братом бизнес построен тоже как международная структура. Санкции США для такого образа жизни были бы фатальными. Поэтому, по информации журналистов, Зеленский согласился его уволить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы. Других указов, в которых сообщали бы о его возможном новом назначении, не было.