"Ростика це зачепило": Шурми вирішили звільнити після розмов з Блінкеном, — УП

За інформацією журналістів, після публікацій у медіа щодо конфлікту інтересів представника ОП "перестали сприймати" міжнародні партнери.

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Заступник голови Офісу президента з питань економіки Ростислав Шурма звільнився з Банкової після публікацій щодо конфлікту інтересів і певного тиску з боку американських посадовців. Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Про підготовку до звільнення було відомо ще влітку. Однак більшість співрозмовників на ринку енергетики та людей, залучених до формування економічної політики, категорично відмовлялись вірити у звільнення Шурми.

"Шурма б собі працював і далі. Але його робота – це на 90% переговори. А після публікацій у медіа Ростислава перестали сприймати міжнародні партнери. Просто відмовлялись із ним працювати. І це позначається на всій роботі ОП", – пише видання з посиланням на одного зі співрозмовників.

Така ситуація склалась через історію з відшкодуванням "зеленого тарифу" фірмам брата Шурми та через протокол НАЗК про конфлікт інтересів. Однак остаточне рішення було прийняте після розмов президента Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном навесні – влітку 2024-го.

"Американці постійно тиснули, що треба звільнити Шурму й Олега Татарова. Бо типу якась корупція, надмірний вплив. Але говорять вони без конкретики, загальними фразами наших активістів. Якось навіть пригрозили візовими санкціями проти замів. Татарову то байдуже, він і так тримається подалі від Штатів. А Ростика це зачепило", – пояснює співрозмовник УП у владі.

Згідно з даними видання, родина Шурми живе за кордоном, спільний з братом бізнес побудований теж як міжнародна структура. Санкції США для такого способу життя були б фатальними. Тому, за інформацією журналістів, Зеленський погодився його звільнити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 вересня підписав указ про звільнення Ростислава Шурми. Інших указів, у яких повідомляли б про його можливе нове призначення, не було.