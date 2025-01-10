В Минэнерго отрицают, что министр Герман Галущенко назвал посолку ЕС "клерком среднего звена"

В министерстве заявили, что "медиа исказили содержание доклада министра энергетики" и "заявление министра не касается слов посла ЕС в Украине".

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В Министерстве энергетики Украины дали объяснение словам министра Германа Галущенко, который, комментируя позицию представительства Еврокомиссии по вопросу достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС, якобы употребил термин "клерк среднего звена" в отношении посла ЕС Катарины Матерновой. Заявление опубликовали на странице Министерства энергетики в Facebook.

Заявление Министерства энергетики Фото: Скриншот

Инцидент произошел 10 января. У министра энергетики Германа Галущенко произошел конфликт с нардепом от фракции "Голос" Инной Совсун.

Совсун отметила, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, достройка Хмельницкой АЭС договорена с партнерами из США. В то же время энергетический комитет Рады, в который входит Совсун, "получил сообщение от делегации Еврокомиссии и посольства США в Украине, которые обеспокоены, что в публичном пространстве появляется информация, что они якобы официально поддерживают достройку ХАЭС".

"На самом деле такой поддержки нет. Они хотели бы в дальнейшем избежать таких манипуляций", — заявила Совсун.

Галущенко взамен ответил: "А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

После этого министр сказал, что "на самом деле в ЕС нет единого подхода к развитию атомной энергетики и об этом всем известно".

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк, комментируя высказывания Галущенко, отметил, что позицию европейских и американских партнеров публично высказывала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, "очень уважаемый посол и друг Украины".

В Минэнерго заявили, что министр энергетики имел в виду не посла ЕС в Украине Екатерину Матернову, употребив термин "клерк среднего звена". В ведомстве отметили, что Галущенко в "положительном ключе упоминал заявление посла ЕС в Украине".

"К сожалению, вопрос строительства энергоблоков ХАЭС стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных членов ВРУ и экспертов. В частности... была использована частная переписка дипломатов среднего звена. В то же время глава представительства ЕС Катарина Матернова предоставила соответствующие разъяснения, о чем и отметил министр во время заседания", — отметили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что нардепы из разных фракций зарегистрировали постановление об увольнении Германа Галущенко. Инна Совсун написала, что инициатором соответствующего постановления была она.