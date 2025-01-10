В Раде начали официальную процедуру увольнения министра энергетики Галущенко: в чем причина

Основанием для начала процедуры увольнения Галущенко с его должности стала перепалка с депутатами относительно строительства 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС. Нардепы из "Голоса" назвали причины, по которым министра следует уволить.

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Группа народных депутатов запустила официальную процедуру по увольнению министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом рассказал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

Политик указывает, что его коллега из парламентской фракции Инна Совсун вместе с другими парламентариями зарегистрировала постановление об увольнении действующего министра энергетики. Среди ключевых причин этого решения является коррупция в энергетике, игнорирование вызовов на заседания Рады и комитетов со следственными комиссиями.

Пост Ярослава Железняка (фото: скриншот из Telegram)

Железняк добавляет, что важными причинами такого решения являются схема "большого атомного строительства", а также проваленная работа по защите энергетической инфраструктуры и "абсолютная потеря любой репутации среди партнеров". Депутат указывает, что также абсолютно неприемлемым является "поведение министра во время часа вопросов к правительству".

"Наша фракция сделает все, чтобы следующее заседание Парламент также начал работу с доклада пока-что-министра-Галущенко о коррупции в министерстве, в соответствии с решением парламента, которое он игнорирует уже несколько месяцев", — написал политик.

Ранее Железняк написал о конфликте между его коллегой Инной Совсун и министром энергетики Германом Галущенко. Согласно стенограмме заседания Верховной Рады от 10 января, в ответе на вопрос депутата Инны Совсун относительно отсутствия поддержки выводов Еврокомиссии и США по строительству 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, глава энергетического ведомства сказал следующее:

"Относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

В ответ на заявление министра Галущенко, депутат Совсун в своем X написала, что не "бегает", а "работаю в пределах своих полномочий", и добавила, что "не министру коррумпированного министерства указывать мне, как мне работать".

"Напомню, что несколько месяцев назад Галущенко вызвали в совет доложить о коррупции в Минэнерго, но он до сих пор этого не сделал. Готовлю постановление об увольнении Галущенко", — написала политик.

Ранее сообщалось, как глава Минэнерго призвал украинцев готовиться к сложной зиме. Глава Минэнерго прогнозирует, что ВС РФ продолжат обстреливать энергетические объекты, поэтому нужно диверсифицировать риски.

Впоследствии стало известно, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января. Глава энергетического ведомства Галущенко сообщил, что украинские власти не планируют заключать новый договор транзита российского газа после начала 2025 года.