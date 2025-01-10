У Раді розпочали офіційну процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка: в чому причина

Підставою для початку процедури звільнення Галущенка з його посади стала перепалка з депутатами щодо будівництва 3 і 4 блоків Хмельницької АЕС. Нардепи з "Голосу" назвали причини, через які міністра слід звільнити.

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Група народних депутатів запустила офіційну процедуру зі звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка. Про це розповів нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Політик вказує, що його колега з парламентської фракції Інна Совсун разом з іншими парламентарями зареєструвала постанову про звільнення чинного міністра енергетики. Серед ключових причин цього рішення є корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засідання Ради та комітетів зі слідчими комісіями.

Пост Ярослава Железняка (фото: скріншот з Telegram)

Железняк додає, що важливими причинами такого рішення є схема "великого атомного будівництва", а також провалена робота зі захисту енергетичної інфраструктури й "абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів". Депутат вказує, що також є абсолютно неприйнятним є "поведінка міністра під час години запитань до уряду".

"Наша фракція зробить все, щоб наступне засідання Парламент також почав роботу з доповіді поки-що-міністра-Галущенка про корупцію в міністерстві, відповідно до рішення парламенту, яке він ігнорує вже кілька місяців", — написав політик.

Раніше до того Железняк написав про конфлікт між його колегою Інною Совсун і міністром енергетики Германом Галущенком. Відповідно до стенограми засідання Верховної Ради від 10 січня, у відповіді на запитання депутатки Інни Совсун стосовно відсутності підтримки висновків Єврокомісії та США щодо будівництва 3-го та 4-го блоків Хмельницької АЕС, глава енергетичного відомства сказав наступне:

"Стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

У відповідь на заяву міністра Галущенка, депутатка Совсун у своєму X написала, що не "бігає", а "працюю в межах своїх повноважень", і додала, що "не міністру корумпованого міністерства вказувати мені, як мені працювати".

"Нагадаю, що кілька місяців тому Галущенка викликали в раду доповісти про корупцію в Міненерго, але він досі цього не зробив. Готую постанову про звільнення Галущенка", — написала політикиня.

Раніше повідомлялося, як очільник Міненерго закликав українців готуватися до складної зими. Глава Міненерго прогнозує, що ЗС РФ продовжать обстрілювати енергетичні об'єкти, тому потрібно диверсифікувати ризики.

Згодом стало відомо, що Україна готується до припинення транзиту російського газу з 1 січня. Очільник енергетичного відомства Галущенко повідомив, що українська влада не планує укладати новий договір транзиту російського газу після початку 2025.