В Міненерго заперечують, що міністр Герман Галущенко назвав посолку ЄС "клерком середнього звена"

У міністерстві заявили, що "медіа спотворили зміст доповіді міністра енергетики" і "заява міністра не стосується слів посла ЄС в Україні".

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В Міністерстві енергетики України дали пояснення словам міністра Германа Галущенка, який, коментуючи позицію представництва Єврокомісії щодо питання добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, нібито вжив термін "клерк середнього звена" відносно посолки ЄС Катаріни Матернової. Заяву опублікували на сторінці Міністерства енергетики у Facebook.

Заява Міністерства енергетики Фото: Скриншот

Інцидент стався 10 січня. У міністра енергетики Германа Галущенка стався конфлікт із нардепки від фракції "Голос" Інни Совсун.

Совсун зазначила, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, добудова Хмельницької АЕС домовлена з партнерами зі США. Водночас енергетичний комітет Ради, до якого входить Совсун, "отримав повідомлення від делегації Єврокомісії та посольства США в Україні, які стурбовані, що в публічному просторі з’являється інформація, що вони нібито офіційно підтримують добудову ХАЕС".

"Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли б надалі уникнути таких маніпуляцій", — заявила Совсун.

Галущенко натомість відповів: "А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Після цього міністр сказав, що "насправді в ЄС немає єдиного підходу до розвитку атомної енергетики й про це всім відомо".

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк, коментуючи висловлення Галущенка, зазначив, що позицію європейських і американських партнерів публічно висловлювала посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, "дуже шанований посол і друг України".

У Міненерго натомість заявили, що міністр енергетики мав на увазі не посолку ЄС в Україні Катерину Матернову, вживши термін "клерк середнього звена". У відомстві зазначили, що Галущенко у "позитивному ключі згадував заяву посолки ЄС в Україні".

"На жаль, питання будівництва енергоблоків ХАЕС стало предметом маніпуляції, в тому числі зі сторони окремих членів ВРУ та експертів. Зокрема… було використано приватне листування дипломатів середньої ланки. Водночас глава представництва ЄС Катарина Матернова надала відповідні роз'яснення, про що і зазначив міністр під час засідання", — зазначили у Міненерго.

Раніше повідомлялося, що нардепи з різних фракцій зареєстрували постанову про звільнення Германа Галущенка. Інна Совсун написала, що ініціаторкою відповідної постанови була вона.