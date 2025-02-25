Со второй попытки: Верховная Рада проголосовала за постановление о выборах и легитимности Зеленского

В "Заявлении Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации" говорится о том, что именно Путин ответственен за то, что сейчас в Украине невозможно провести свободные и демократические выборы.

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Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации. Решение поддержали 268 парламентариев. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Со второй попытки все же проголосовали сегодня #13041 Постановление о демократии (и поддержке Зеленского и предстоящих выборах). Это то, которое вчера провалили", — отметил Железняк.

Полное название документа — "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ".

Постановление о поддержке демократии в Украине: ключевые положения

Владимир Путин несет ответственность за невозможность проведения в Украине свободных, прозрачных и демократических выборов с привлечением международных наблюдателей.

Верховная Рада констатирует, что согласно Конституции Украины, выборы невозможны в условиях военного положения, однако после завершения войны они состоятся в соответствии с международными стандартами.

Парламент от имени украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению Верховной Рады объявит проведение выборов президента Украины, а также обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

Президент Украины Владимир Зеленский был избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не ставится под сомнение украинским народом и парламентом.

Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине. За документ проголосовали 218 нардепов из необходимых 226.