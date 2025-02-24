Верховная Рада провалила голосование по заявлению о выборах и легитимности Зеленского (скриншот)

В документе отмечается легитимность президента Владимира Зеленского и Верховной Рады. Для голосования не хватило лишь восемь голосов.

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Верховная Рада Украины провалила голосование по заявлению о выборах президента Украины во время военного положения. Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Нардепы не смогли поддержать необходимыми 226 голосами (проголосовали 218) постановление о заявлении "о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", в котором говорилось о том, что парламент объявит выборы президента после того, как на территории Украины "будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир".

Постановлением №13039 планировалось утвердить заявление, в котором отмечается невозможность проведения выборов во время полномасштабной войны, осуждается нелегитимность выборов на оккупированных территориях и переизбрание там Путина.

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"В случае организации и проведения выборов в период действия правового режима военного положения не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права", — говорится в заявлении.

В частности, в документе отмечается легитимность президента Владимира Зеленского и Верховной Рады. А Путин несет ответственность за то, что в Украине пока невозможно провести свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей.

Недавно американский президент Дональд Трамп называл украинского коллегу "диктатором" из-за отсутствия выборов. А в сети распространяли план прекращения войны от США и РФ, среди пунктов которого — избрание нового президента Украины.

"США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план... Этот план включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения", — написала репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Напомним, Украина готова к обмену пленными "всех на всех".

Также Фокус писал о заявлениях иностранных лидеров в третью годовщину войны в Украине.