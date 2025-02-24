Верховна Рада провалила голосування щодо заяви про вибори та легітимність Зеленського (скріншот)

У документі наголошується на легітимності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради. Для голосування не вистачило лише вісім голосів.

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Верховна Рада України провалила голосування щодо заяви про вибори президента України під час воєнного стану. Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Нардепи не змогли підтримати необхідними 226 голосами (проголосували 218) постанову щодо заяву "про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ", у якій йшлося про те, що парламент оголосить вибори президента після того, як на території Україні "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".

Постановою №13039 планувалося затвердити заяву, у якій наголошується на неможливості проведення виборів під час повномасштабної війни, засуджується нелегітимність виборів на окупованих територіях та переобрання там Путіна.

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"У разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права", — йдеться в заяві.

Зокрема, у документі наголошується на легітимності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради. А Путін несе відповідальність за те, що в Україні наразі неможливо провести вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп називав українського колегу "диктатором" через відсутність виборів. А в мережі поширювали план припинення війни від США та РФ, серед пунктів якого — обрання нового президента України.

"США та Росія пропонують триступеневий мирний план… Цей план включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди", — написала репортерка телеканалу Fox News Джекі Хайнріх.

Нагадаємо, Україна готова до обміну полоненими "всіх на всіх".

Також Фокус писав про заяви іноземних лідерів у треті роковини війни в Україні.