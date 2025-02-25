З другої спроби: Верховна Рада проголосувала за постанову про вибори і легітимність Зеленського
У "Заяві Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації" йдеться про те, що саме Путін відповідальний за те, що зараз в Україні неможливо провести вільні й демократичні вибори.
У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада України проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Рішення підтримали 268 парламентарів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
"З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні #13041 Постанову про демократію (і підтримку Зеленського і майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили", — зазначив Железняк.
Повна назва документа — "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ".
Постанова про підтримку демократії в Україні: ключові положення
- Володимир Путін несе відповідальність за неможливість проведення в Україні вільних, прозорих та демократичних виборів із залученням міжнародних спостерігачів.
- Верховна Рада констатує, що згідно з Конституцією України, вибори неможливі в умовах воєнного стану, однак після завершення війни вони відбудуться відповідно до міжнародних стандартів.
- Парламент від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Верховної Ради оголосить проведення виборів президента України, а також забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.
- Президент України Володимир Зеленський був обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом та парламентом.
- Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.
- ВРУ закликає міжнародну спільноту об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України.
Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні. За документ проголосували 218 нардепів із необхідних 226.