З другої спроби: Верховна Рада проголосувала за постанову про вибори і легітимність Зеленського

У "Заяві Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації" йдеться про те, що саме Путін відповідальний за те, що зараз в Україні неможливо провести вільні й демократичні вибори.

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У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада України проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Рішення підтримали 268 парламентарів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні #13041 Постанову про демократію (і підтримку Зеленського і майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили", — зазначив Железняк.

Повна назва документа — "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ".

Постанова про підтримку демократії в Україні: ключові положення

Володимир Путін несе відповідальність за неможливість проведення в Україні вільних, прозорих та демократичних виборів із залученням міжнародних спостерігачів.

Верховна Рада констатує, що згідно з Конституцією України, вибори неможливі в умовах воєнного стану, однак після завершення війни вони відбудуться відповідно до міжнародних стандартів.

Парламент від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Верховної Ради оголосить проведення виборів президента України, а також забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

Президент України Володимир Зеленський був обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом та парламентом.

Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

ВРУ закликає міжнародну спільноту об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні. За документ проголосували 218 нардепів із необхідних 226.