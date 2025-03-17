Трамп отменил некоторые помилования своего предшественника Джо Байдена: названа причина
О том, что Джо Байден не подписывал помилование заявляли ранее также в фонде "Спадщина". Вместо подписи экс-президент использовал факсимильную подпись.
Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые в последний день пребывания на своем посту сделал его предшественник Джо Байден. Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.
"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их", — заявил действующий президент США.
Он добавил, что Байден даже не знал, какие именно помилования подписывал.
"Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", — написал Трамп, но при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.
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Как пишет издание, ранее о том, что Джо Байден не подписывал помилование заявили также в фонде "Наследие" — мол, он использовал факсимиле, на основе, казалось бы, идентичных подписей, найденных на нескольких документах Байдена.
Как отмечает издание Bloomberg, комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его администрация может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента, включая бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, отставного генерала Марка Милли и эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.
Право помилования уже давно считается одним из самых больших абсолютных полномочий президента — и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется.
"Это не мое решение — это будет решать суд, но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования", — сказал Трамп журналистам.
Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Джо Байден помиловал всех осужденных федеральными судами за хранение марихуаны. В Белом доме заявили, что это может помочь тысячам американцев, судимость у которых мешала им трудоустраиваться, искать жилье и получать качественное образование.
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