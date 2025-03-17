Трамп скасував деякі помилування свого попередника Джо Байдена: названо причину

Про те, що Джо Байден не підписував помилування заявляли раніше також у фонді "Спадщина". Замість підпису експрезидент використав факсимільний підпис.

Related video

Президент США Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, які в останній день перебування на своїй посаді зробив його попередник Джо Байден. Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх", — заявив чинний президент США.

Він додав, що Байден навіть не знав, які саме помилування підписував.

"Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", – написав Трамп, але при цьому не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Як пише видання, раніше про те, що Джо Байден не підписував помилування заявили також у фонді "Спадщина" — мовляв, він використовував факсиміле, на основі, здавалося б, ідентичних підписів, знайдених на кількох документах Байдена.

Як зазначає видання Bloomberg, коментарі Трампа свідчать про те, що його адміністрація може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних противників президента, включаючи колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Право помилування вже давно вважається одним з найбільших абсолютних повноважень президента – і суди неохоче встановлюють будь-які обмеження на те, як воно надається.

"Це не моє рішення – це буде вирішувати суд, але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування", – сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден помилував усіх засуджених федеральними судами за зберігання марихуани. У Білому домі заявили, що це може допомогти тисячам американців, судимість у яких заважала їм працевлаштовуватися, шукати житло та здобувати якісну освіту.